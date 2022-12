Zweeds koningspaar ontmoet winnaars Nobelprijs voor Vrede

Koning Carl Gustaf en koningin Silvia van Zweden hebben gesproken met de winnaars van de Nobelprijs voor de Vrede. De ontmoeting vond plaats op het koninklijke slot in de hoofdstad Stockholm.

Net als enkele dagen geleden, toen de prijs werd uitgereikt in de Noorse hoofdstad Oslo, was mensenrechtenactivist Ales Bialiatski uit Belarus niet aanwezig. De oprichter van het mensenrechtencentrum Viasna uit Belarus zit sinds juli vorig jaar vast. Bialiatski werd door twee geestverwanten vertegenwoordigd, onder wie activist Aliaksei Kolchyn.

De andere twee winnaars waren wel aanwezig, onder wie het hoofd van het Oekraïense Center for Civil Liberties (CCL), Oleksandra Matviitsjoek. Zij vertegenwoordigde de organisatie die de oorlogsmisdaden in kaart brengt die Russische troepen zouden hebben gepleegd in Oekraïne. De Russische mensenrechtenorganisatie Memorial stuurde drie afgevaardigden naar het Zweedse koningspaar.