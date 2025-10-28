Zweeds koningspaar ontvangt Noordse leiders

Koning Carl Gustaf en koningin Silvia hebben dinsdag geluncht met regeringsleiders en parlementsvoorzitters van de Noordse landen. Ook Ursula von der Leyen, voorzitter van de Europese Commissie, kwam naar het koninklijk paleis in Stockholm.

Het Zweedse koningspaar poseerde met zijn gasten voor een groepsfoto, zo is te zien op Instagram. Onder anderen Mette Frederiksen, premier van Denemarken, behoort tot het gezelschap. De Noordse Raad, een samenwerkingsverband tussen de Noordse parlementen, komt bijeen voor de 77e zitting.

“Laten we samen onze Noordse gemeenschap blijven versterken – voor het dagelijks leven van onze burgers, voor de toekomst van onze samenlevingen en voor onze gezamenlijke stem in de wereld”, zei koning Carl Gustaf in zijn toespraak. Ook benadrukte hij het belang van de NAVO, waarvan alle Scandinavische landen lid zijn. “Door onze dialoog op het gebied van defensie en veiligheid te verdiepen, dragen we bij aan de stabiliteit in onze regio”, sprak hij de genodigden toe.