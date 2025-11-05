Zweeds koningspaar op staatsbezoek naar Canada

Koning Carl Gustaf en koningin Silvia gaan later deze maand op staatsbezoek naar Canada. Dat heeft het Zweedse hof deze week bekendgemaakt. Het bezoek is bedoeld om de nauwe relatie tussen de landen te versterken en verder te ontwikkelen.

Onderwerpen als defensie, veiligheid en groene transitie staan tijdens het driedaagse staatsbezoek centraal. Naast een vertegenwoordiging van de Zweedse regering reizen ongeveer dertig bedrijven en overheidsinstanties mee naar Canada.

In 1988 en 2006 waren Carl Gustaf en Silvia ook op staatsbezoek in het land. Canada kwam in 2017 voor het laatst op bezoek in Zweden. Het aankomende staatsbezoek duurt van 18 tot en met 20 november en vindt plaats in Ottawa en Montreal.