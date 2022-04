Zweeds koningspaar praat met leerlingen uit Oekraïne

Het Zweedse koningspaar was vrijdag op bezoek in Östersund. Daar hadden koning Carl Gustaf en koningin Silvia op een school een ontmoeting met kinderen die gevlucht zijn uit Oekraïne.

Het bezoek maakte deel uit van de bezoeken die leden van het koninklijk huis afleggen aan de provincies in Zweden. Deze keer was Jämtland in Noord-Zweden aan de beurt. Op het programma stond een bezoek aan het openluchtmuseum Jamtli, een ziekenhuis en een school waar de Oekraïense kinderen lessen volgen. Daarnaast spraken ze met autoriteiten en medici over de coronacrisis.

Silvia en Carl Gustaf namen een kijkje in de speciale klas waar de leerlingen hun lessen volgen. Het klasje bestaat uit zes leerlingen. De royals woonden een les bij waarin de kinderen Zweeds leerden. Dat deden ze door het zingen van liedjes en het doen van taalspelletjes.

Zweden heeft 21 provincies, län in het Zweeds. In 2020 wilde Carl Gustaf ze bezoeken om met eigen ogen te kunnen zien hoe de Zweden omgingen met de coronapandemie. Ook kroonprinses Victoria en haar man prins Daniel en prins Carl Philip en zijn vrouw prinses Sofia gaan af en toe op pad.