Zweeds koningspaar roemt plichtsbesef Elizabeth

Het Zweedse koningspaar heeft met droefenis kennisgenomen van het overlijden van de Britse koningin Elizabeth. In een bericht aan koning Charles sturen koning Carl Gustaf en koningin Silvia hun medeleven namens het Zweedse volk.

“De koningin diende haar landen en het Gemenebest met een buitengewone toewijding en plichtsbesef”, schrijft Carl Gustaf. “Ze is altijd aanwezig geweest, niet alleen in de Britse samenleving, maar ook internationaal. Daarnaast is ze altijd een goede vriendin van mijn familie geweest en een link naar onze gedeelde familiegeschiedenis.”

Elizabeth overleed eerder donderdag op 96-jarige leeftijd.