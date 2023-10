Zweeds koningspaar treurt om overlijden zanger Berghagen

Koning Carl Gustaf en koningin Silvia hebben bedroefd gereageerd op het overlijden van de Zweedse zanger Lasse Berghagen. De artiest, zeer bekend en geliefd in Zweden, deed in 1975 mee aan het Eurovisie Songfestival.

“Heel verdrietig dat Lasse Berghagen is overleden. Een populaire en bekende culturele figuur in Zweden. Het koninklijk paar betuigt hun medeleven aan de nabestaanden”, laat een woordvoerder van het Zweedse hof weten aan Svensk Damtidning.

Carl Gustaf en Silvia waren goed bevriend met Berghagen. In 2019 was de zanger, samen met zijn vrouw en andere goede vrienden van de koninklijke familie, te gast tijdens een boottrip die de royals hadden georganiseerd.

Allsång på Skansen

Berghagen heeft in Zweden een aantal grote hits gehad, maar hij is vooral bekend als presentator van het programma Allsång på Skansen. In de muziekshow, die zomers live wordt uitgezonden vanuit Stockholm, staan Zweedse artiesten centraal. Berghagen presenteerde het programma tussen 1994 en 2003. Het openingslied van de show, dat is uitgegroeid tot een klassieker, had Berghagen zelf geschreven.

Lasse Berghagen stierf op 78-jarige leeftijd in een ziekenhuis in Solna nadat hij was opgenomen vanwege hartproblemen.