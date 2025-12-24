Zweeds koningspaar viert eerste kerst met hondje Bonnie

Het Zweedse koningspaar viert dit jaar voor het eerst kerst met hun nieuwe hondje Bonnie. Koning Carl Gustaf en koningin Silvia delen op Instagram beelden van de pup, die onlangs deel is gaan uitmaken van het koninklijke huishouden.

Op een video is te zien hoe Bonnie door het paleis loopt en hoe Carl Gustaf het hondje een rood strikje omdoet. “Bonnie’s eerste kerst!”, schrijft het koningspaar bij de beelden. Ook werden nieuwe foto’s gedeeld waarop het koningspaar samen met Bonnie poseert, onder meer op een trap en bij de kerstboom.

Het koningspaar wenst met de beelden het publiek prettige feestdagen, ook namens het “nieuwe familielid Bonnie”.