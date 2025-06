Zweeds koningspaar viert jubileum Zweeds-Fins cultureel centrum

De Zweedse koning Carl Gustaf en koningin Silvia zijn maandag in Finland. Het koningspaar is daar voor de jubileumviering van Hanaholmen, een Zweeds-Fins cultureel centrum in Espoo dat vijftig jaar bestaat.

Het culturele centrum werd op 1 juni 1975 geopend door Carl Gustaf zelf en de toenmalige Finse president. Daar verwees de koning ook naar in zijn toespraak. Hij stelde dat de opening een gebeurtenis was “waar ik met warmte aan terugdenk”. “In de vijf decennia sinds de opening is Hanaholmen een plaats geweest waar ideeën zijn geboren, bruggen zijn gebouwd en vriendschappen zijn verdiept”, zei de koning verder. “Hanaholmen laat zien dat als we naar elkaar luisteren, van elkaar leren en elkaar vertrouwen, we samen de grote uitdagingen van onze tijd tegemoet kunnen treden.”

Het Zweedse koningspaar had eerder op de dag een ontmoeting met de Finse president Alexander Stubb en zijn vrouw Suzanne Innes-Stubb. Ook zij waren aanwezig bij de jubileumviering.