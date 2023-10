Zweeds koninklijk huis staat stil bij borstkankermaand

Het Zweedse koninklijk huis staat op Instagram stil bij de start van de borstkankermaand. In de maand oktober is er wereldwijd extra aandacht voor de ziekte. Kroonprinses Victoria is voor het vijftiende jaar op rij beschermvrouwe van de Pink Ribbon-campagne die in het land start.

Op de foto die bij het bericht wordt gedeeld is de kroonprinses te zien met een roze lintje op haar borst gespeld. Ook draagt Victoria een lichtroze blouse op de foto.

“Elk jaar krijgen ruim 65.000 mensen in Zweden het bericht kanker te hebben”, is in het bericht bij de foto te lezen. “Hiervan wordt bij meer dan 8000 mensen borstkanker vastgesteld.”