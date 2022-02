Zweeds kroonprinselijk paar ontkent relatieproblemen

De Zweedse kroonprinses Victoria en haar man prins Daniel ontkennen dat zij relatieproblemen hebben. In een verklaring die zaterdag gedeeld is door het Zweedse hof zegt het paar dat alle geruchten hierover “volledig ongegrond” zijn.

Victoria en Daniel voelden zich geroepen om te reageren, omdat Zweedse tabloids spreken van onder meer overspel en een op handen zijnde echtscheiding. “̈In normale gevallen doen we geen uitspraken over geruchten en speculaties. Maar om ons gezin te beschermen, willen we voor eens en voor altijd duidelijk maken dat de geruchten die nu de ronde doen volledig ongegrond zijn.”

Kroonprinses Victoria is het oudste kind van koning Carl Gustaf en koningin Silvia. Ze trouwde op 19 juni 2010 met Daniel. Het paar heeft samen twee kinderen.