Zweeds leger deelt beelden van training kroonprinses Victoria

De Zweedse kroonprinses Victoria heeft de afgelopen maanden tijd doorgebracht in het leger. Het Zweedse hof en leger plaatsten maandag beelden van de kroonprinses tijdens de trainingsperiode. Op de website van het leger werd ook een video gedeeld waarin de prinses in actie te zien is.

In de video neemt Victoria onder meer plaats in een tank en schiet zij met een wapen. Het hof legt uit dat Victoria deelnam aan verschillende oefeningen bij legereenheden. Ze was ook actief buiten de landsgrenzen. Zo deed Victoria mee aan activiteiten van een bataljon in Letland.

Legerchef Jonny Lindfors uitte zich positief over de gelegenheid om de kroonprinses meer inzicht in het leger bij te brengen. “Haar persoonlijke betrokkenheid, honger naar kennis en bereidheid om tijd te nemen voor mensen die ze ontmoet, is een echte energie-injectie voor onze medewerkers.”

Victoria begon in 2024 met een speciale officiersopleiding. In de herfst volgde de dochter van koning Carl Gustaf en koningin Silvia een studie om zich te verdiepen in de luchtmacht.