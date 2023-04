Zweeds postbedrijf lanceert jubileumzegel Carl Gustaf

In Zweden is de speciale postzegel uitgebracht vanwege het 50-jarig jubileum van Carl Gustaf als koning van het land. Post Nord heeft de zegel een paar dagen voor de verjaardag van de vorst gelanceerd.

Op de zegel staat Carl Gustaf afgebeeld in de Rijkszaal van het koninklijk slot in Stockholm. De foto is genomen door Thron Ullberg. Daniel Bjugård deed de vormgeving en het speciale embleem dat de zegel siert is ontworpen door Elis Nyström.

De zegel heeft een waarde van 50 Zweedse kroon.