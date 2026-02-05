Zweedse hof: begrafenis prinses Désirée op 19 februari

De onlangs overleden prinses Désirée wordt donderdag 19 februari begraven. Dat heeft het Zweedse hof donderdag bekendgemaakt. De uitvaartdienst vindt plaats in de paleiskerk van het koninklijk paleis in Stockholm. Daarnaast is er een besloten receptie in het ouderlijk huis van de prinses.

De oudere zus van koning Carl Gustaf overleed vorige maand op 87-jarige leeftijd in haar woning op kasteel Koberg in Västergötland. Op deze plek wordt de prinses ook begraven.

Désirée was een van de vijf kinderen van prins Gustaf Adolf en prinses Sibylla.