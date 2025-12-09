Zweedse hof deelt foto’s van training Victoria bij luchtmacht

Het Zweedse koninklijk huis heeft foto’s gedeeld van de training van kroonprinses Victoria bij de luchtmacht. Op de foto’s zit Victoria onder meer in de cockpit van een gevechtsvliegtuig.

Afgelopen herfst volgde de prinses een studie om inzicht te krijgen in de praktische en strategische werkzaamheden van de luchtmacht. Victoria leerde onder meer over geschiedenis, planning, defensie, innovatie en ontwikkeling. De studie was een aanvulling op haar militaire training. In 2026 verdiept de prinses zich in de werkzaamheden van het leger.