Zweedse hof deelt nieuwe foto’s van jarige prins Oscar

Het Zweedse hof heeft maandag twee nieuwe foto’s gedeeld van prins Oscar, ter gelegenheid van zijn verjaardag. “Gefeliciteerd met je 10e verjaardag, prins Oscar”, staat onder de portretten.

De zoon van kroonprinses Victoria en prins Daniel is vastgelegd op een bank, terwijl hij glimlachend in de camera kijkt. Daarnaast poseert hij samen met zijn oudere zus, prinses Estelle. Eind vorige maand deelde het paleis twee andere foto’s uit de reeks, die werden gepubliceerd vanwege de veertiende verjaardag van Estelle.

Prins Oscar werd geboren op 2 maart 2016 en is een van de negen kleinkinderen van koning Carl Gustaf en koningin Silvia. Hij is na zijn moeder en zus de derde in lijn voor de troonopvolging van Zweden.