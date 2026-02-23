Zweedse hof deelt nieuwe foto’s van jarige prinses Estelle

Het Zweedse hof heeft maandagochtend twee nieuwe foto’s gedeeld van prinses Estelle, ter gelegenheid van haar verjaardag. “Gefeliciteerd met je 14e verjaardag, prinses Estelle”, staat onder de portretten.

De dochter van kroonprinses Victoria en prins Daniel is geportretteerd op een bank, terwijl ze glimlachend in de camera kijkt. Ook is ze vastgelegd met haar jongere broer, prins Oscar.

Prinses Estelle werd geboren op 23 februari 2012 en is het oudste kleinkind van koning Carl Gustaf en koningin Silvia. Ze is na haar moeder de tweede in lijn voor de troonopvolging van Zweden.