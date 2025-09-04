Zweedse hof onthult het lot van de verdwenen hond van Madeleine

Het Zweedse hof heeft onthuld wat er is gebeurd met Oreo, de hond van de Zweedse prinses Madeleine. Oreo was al langere tijd niet meer te zien op de sociale media van de prinses, wat veel aandacht trok in de Zweedse media.

“De kleine Oreo woont nu in een nieuw huis. Het gaat goed met hem en hij heeft nog steeds contact met zijn oude familie”, zegt de communicatiemanager van het hof, Margarete Thorgren tegen de Zweedse krant Billed Bladet. Het Zweedse hof maakte niet bekend waarom Oreo een nieuw thuis heeft gevonden.

De prinses en haar gezin adopteerden Oreo in 2022 uit een asiel in Miami. Daar werd het beestje niet goed behandeld. “Hij werd het grootste deel van de dag en nacht buiten vastgebonden”, schreef de prinses destijds op haar Instagram.