Zweedse koning bedroefd door dood auteur Hédi Fried

Koning Carl Gustaf van Zweden is “bedroefd” door het nieuws dat Holocaustoverlever en schrijver Hédi Fried zondag op 98-jarige leeftijd is overleden. “Hédi Fried was een van de belangrijkste opvoeders van ons land. Zij leerde generaties Zweden over het kwaad van de Holocaust en het belang van de menselijke waardigheid”, zegt de vorst in een verklaring.

Carl Gustaf zegt dat hij bij ontmoetingen met Fried getuige was van haar “vriendelijkheid en wijsheid”. Ze zal als persoon en vanwege haar werk met “dankbaarheid en respect” worden herdacht, aldus de koning.

Fried werd in Roemenië geboren en zat toen het land in 1944 door Duitsland werd bezet in concentratiekamp Auschwitz. Na de oorlog vertrok ze naar Zweden. Daar volgde Fried een opleiding tot psycholoog en schreef ze meerdere boeken over de Holocaust.