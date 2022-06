Zweedse koning betuigt steun aan Noorse koningshuis na aanslag

Koning Carl Gustaf van Zweden heeft de Noorse koning Harald in een bericht steun betuigd na de schietpartij bij een gaynachtclub in Oslo. De vorst spreekt over een “vreselijke daad”.

De schietpartij, waarbij twee mensen om het leven kwamen en 21 gewonden vielen, is volgens Carl Gustaf niet alleen een aanslag op onschuldige mensen. “Maar ook op de waarden van vrijheid en openheid.”

De Zweedse koninklijke familie denkt aan de mensen die “van het leven zijn beroofd, degenen die gewond zijn geraakt, alle families van de getroffenen en het hele Noorse volk”, besluit de koning.