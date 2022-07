Zweedse koning Carl Gustaf eert Ölander van het jaar

Koning Carl Gustaf van Zweden heeft de Sollidenpris uitgereikt. Deze prijs gaat jaarlijks naar de Ölander van het jaar, iemand die op de een of andere manier in het afgelopen jaar iets betekende voor het eiland Öland.

De prijs ging dit jaar naar archeoloog Jan-Henrik Fallgren. Hij mocht de Sollidenpris in ontvangst nemen vanwege zijn langdurige inzet voor de geschiedenis van Öland en het herontdekken van Sörby Castle, dat in de vergetelheid was geraakt, staat te lezen in het juryrapport.

Fallgren ontving de prijs maandag tijdens een ceremonie op het Slot Solliden, dat op het eiland Öland staat. Naast Carl Gustaf was ook koningin Silvia aanwezig, net als kroonprinses Victoria.