Zweedse koning herdenkt slachtoffers schietpartij Örebro

De Zweedse koning Carl Gustaf heeft woensdag de slachtoffers van de schietpartij vorig jaar in Örebro herdacht. In Slottskyrkan, de koninklijke kapel in het paleis in Stockholm, stak hij kaarsen aan. Het hof deelde enkele beelden daarvan op sociale media.

Carl Gustaf is niet het enige lid van het Zweedse koningshuis dat stilstaat bij de tragedie. Kroonprinses Victoria en haar echtgenoot prins Daniel wonen later woensdag een herdenkingsbijeenkomst in Örebro bij.

In Örebro kwamen vorig jaar tien mensen om het leven toen een man het vuur opende op een school voor volwassenenonderwijs. Ook vielen er meerdere gewonden. De dader, van wie het motief onbekend is, pleegde zelfmoord.