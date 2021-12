Zweedse koning looft de wetenschap in kersttoespraak

De Zweedse koning Carl Gustaf heeft in zijn kersttoespraak van dit jaar veel aandacht besteed aan de vooruitgang van de wetenschap. De koning sprak onder meer de hoop uit dat meer jonge Zweden hun energie zullen wijden aan de wetenschap, om zo ook de samenleving vooruit te helpen.

In het begin van zijn toespraak stond Carl Gustaf stil bij de Zweden die hij dit jaar mocht feliciteren met hun honderdste verjaardag. “Vroeger was het heel ongebruikelijk om zo oud te worden. Maar veel van de kinderen die vandaag worden geboren, zullen de honderd jaar halen.” Volgens de Zweedse vorst is dat een fantastische ontwikkeling.

De koning zei verder dat de wetenschap een enorme vooruitgang heeft geboekt. “Alleen al in de afgelopen jaren hebben we een recordbrekende ontwikkeling gezien van verschillende vaccins, medicijnen en behandelingen voor covid-19. Onderzoek redt en verlengt mensenlevens. Ik kan me moeilijk zinvoller werk voorstellen.” Carl Gustaf sprak ook zijn dank uit voor iedereen die zich tijdens de coronapandemie heeft ingespannen om het land draaiende te houden.

In het slot van zijn toespraak richtte Carl Gustaf zich onder meer tot de mensen die een dierbare zijn verloren. Ook hoopt hij dat mensen anderen die het moeilijk hebben, zullen helpen. “Ik hoop dat zoveel mogelijk mensen in ons land het nieuwe jaar met hoop en vertrouwen tegemoet gaan. Maar laten we ook de moed hebben om degenen die het moeilijk hebben te zien en te helpen.”