Zweedse koning ontvangt astronaut na ruimtereis

Koning Carl Gustaf van Zweden heeft maandag bezoek gehad van astronaut Marcus Wandt. De twee zagen elkaar op het koninklijk paleis in Stockholm.

Wandt werd vorige maand de derde Zweedse astronaut in de ruimte. Hij keerde vorige week terug en vertelde de koning over zijn ervaringen. Ook Anna Rathsman, de directeur van de Zweedse ruimtevaartorganisatie, was naar het paleis gekomen.

Carl Gustaf en Wandt hebben elkaar eerder ontmoet. Een jaar geleden waren ze allebei bij de inhuldiging van de eerste ruimtehaven voor satellietlanceringen op het vasteland van de Europese Unie.