Zweedse koning prijst doorzettingsvermogen van scouts

Koning Carl Gustaf van Zweden is diep onder de indruk van het doorzettingsvermogen van de Zweedse scouts bij de door heftige weersomstandigheden getroffen Wereldjamboree in Zuid-Korea. De vorst stuurt vrijdag op sociale media een “speciale groet” aan de jongeren die de “buitengewone uitdagingen” hebben doorstaan.

Deze week waren tienduizenden scouts uit de hele wereld naar Zuid-Korea gekomen voor de grote padvindersbijeenkomst. Het terrein was echter niet bestand tegen hevige regenval en daarna een hittegolf. Vervolgens moesten de tieners na een tyfoonwaarschuwing verhuizen naar een andere locatie in Seoul. De organisatie kreeg veel kritiek op de slechte voorbereiding.

Carl Gustaf is trots op de tweeduizend Zweedse scouts die aanwezig waren. “Door jullie krachten te bundelen hebben jullie het kamp elders kunnen voortzetten”, zegt de koning, die erevoorzitter is van de World Scout Foundation. “Nu jullie je verblijf in Zuid-Korea afsluiten, hoop ik dat jullie je als scouts hebben ontwikkeld en vrienden en herinneringen voor het leven hebben gemaakt.”