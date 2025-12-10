Zweedse koning reikt Nobelprijzen uit voor oog van andere royals

Koning Carl Gustaf heeft in Stockholm de Nobelprijzen uitgereikt. De Zweedse vorst deed dat voor het oog van andere leden van zijn eigen koningshuis.

Ook koningin Silvia en kroonprinses Victoria en haar man prins Daniel van Zweden waren aanwezig in de Stockholm Concert Hall in de Zweedse hoofdstad. Zij zagen onder meer hoe Carl Gustaf de Nobelprijs voor de Literatuur overhandigde aan László Krasznahorkai. Na afloop van de ceremonie volgde nog een banket voor een aantal speciale gasten.

Eerder op de dag waren koning Harald, koningin Sonja, kroonprins Haakon en kroonprinses Mette-Marit en hun dochter prinses Ingrid Alexandra van Noorwegen in het stadhuis van Oslo aanwezig bij de uitreiking van de Nobelprijs voor de Vrede. Deze ging naar de Venezolaanse oppositieleider María Corina Machado. Omdat zij ondergedoken zit, nam haar dochter Ana Corina Sosa Machado de prijs namens haar moeder in ontvangst.