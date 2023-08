Zweedse koningin Silvia viert speciale editie Ouderendag

De Zweedse koningin Silvia heeft woensdag Ouderendag gevierd in de plaats Ekerö. Het is dit jaar 25 jaar geleden dat het evenement in het leven werd geroepen door de koningin.

Gedurende de dag werden deelnemers getrakteerd op een picknick waarbij de koningin met een aantal oudere inwoners en hun familieleden sprak. Silvia gaf ook een korte toespraak tijdens het evenement. “Dit jaar is het ruim 25 jaar geleden dat ik aan de koning voorstelde om de ouderen in onze gemeente bijeen te brengen en te picknicken in het kasteelpark van Drottningholm. Het voelt als gisteren!”, zei de koningin onder meer. Na enkele jaren verplaatste het evenement van Drottningholm naar de huidige locatie in het kasteelpark van Ekebyhov.

Silvia zei verder dat de dag haar nauw aan het hart ligt en zij elk jaar uitkijkt naar dit moment. “Een dag als deze biedt de belangrijke gelegenheid om gemeenschap te creëren en is een leuke onderbreking in het dagelijks leven.”