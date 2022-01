Zweedse koninklijke familie bijgepraat over Winterspelen

De Zweedse koning Carl Gustaf en zijn vrouw koningin Silvia hebben woensdag een digitale ontmoeting gehad met het Zweeds Olympisch Comité (SOK) en het Zweeds Paralympisch Comité (SPK). Naast de koning en koningin woonden ook kroonprinses Victoria, haar man Daniel en prins Carl Philip de digitale bijeenkomst bij.

De Zweedse koninklijke familie liet zich bijpraten over de voorbereidingen op de Olympische Winterspelen, volgende maand in Beijing. Ook de Paralympische Winterspelen, die een maand later plaatsvinden, kwamen ter sprake. Het ging onder meer over de beperkingen waar de Zweedse sporters in China mee te maken krijgen vanwege de coronapandemie.

De Olympische Winterspelen gaan op 4 februari van start en duren tot en met 20 februari. De Zweedse ploeg bestaat uit liefst 114 atleten. Dat zijn er een stuk meer dan de Nederlandse afvaardiging, die voor de Winterspelen in Beijing uit 42 sporters bestaat.