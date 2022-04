Zweedse koninklijke familie hoort over voorzitterschap EU

De Zweedse koninklijke familie is maandag in het koninklijk paleis in Stockholm geïnformeerd over het aanstaande Zweedse voorzitterschap van de Europese Unie. Ze kreeg bezoek van Zweedse topambtenaren die zich bezighouden met de EU en de minister voor Europese Zaken, Hans Dahlgren. Zweden is in de eerste helft van 2023 EU-voorzitter,

Koning Carl Gustaf, koningin Silvia, kroonprinses Victoria en haar echtgenoot prins Daniel en prins Carl Philip waren aanwezig bij de bijeenkomst, zo is te zien op foto’s op sociale media en de website van het Zweedse koninklijk huis.

Zweden is van 1 januari tot 30 juni 2023 voorzitter van de Raad van de Europese Unie. Dat houdt in dat Zweden de raad, die de regeringen van de lidstaten vertegenwoordigt, zal leiden. In de raad – of de Raad van Ministers zoals het informeel wordt genoemd – komen de nationale ministers van de EU-landen bijeen om wetten aan te nemen en het beleid te coördineren.