Zweedse koninklijke familie praat met hulporganisaties Oekraïne

De Zweedse koninklijke familie heeft vrijdag met hulporganisaties gesproken die werkzaam zijn in Oekraïne of een van de buurlanden van het land dat in oorlog is met Rusland. Koning Carl Gustaf en koningin Silvia hadden de ontmoeting georganiseerd.

Met de bijeenkomst wilden Carl Gustaf en Silvia de organisaties bij elkaar brengen om ervaringen uit te wisselen en te onderzoeken op welke manier samenwerking mogelijk is om kinderen te helpen die slachtoffer zijn van het gewapende conflict.

In zijn welkomsttoespraak zei Carl Gustaf diep geraakt te zijn door de oorlog in Oekraïne. “Jullie leveren een buitengewoon belangrijke bijdrage en daarom hebben we jullie uitgenodigd. We willen jullie bedanken en laten weten dat we jullie werk steunen.”

Ontberingen

“Bijna elke seconde wordt een kind in Oekraïne een vluchteling”, zei Silvia in haar toespraak. “Deze kinderen lopen het risico op lichamelijke en geestelijke schade door de oorlog en de ontberingen tijdens het vluchten.” De koningin zei dat er voor de kinderen, als ze eenmaal veilig zijn, ook ander gevaar op de loer ligt. “Overal zijn kwetsbare en eenzame kinderen. En er is ook geweld, seksueel misbruik en mensenhandel. Daders maken misbruik van chaos. Dit is het geval geweest in alle oorlogen en conflicten. Zo is het ook nu.” Silvia zei te hopen dat de organisaties daar oog voor blijven houden en veel kinderleed kunnen voorkomen.

De bijeenkomst vond plaats in de Bernadotte Bibliotheek in het koninklijke slot. De royals hadden vertegenwoordigers van 22 organisaties uitgenodigd, alsmede de Kinderombudsman en enkele hoge ambtenaren. Ook kroonprinses Victoria, haar man prins Daniel, Prins Carl Philip en zijn vrouw prinses Sofia waren bij de ontmoeting aanwezig.