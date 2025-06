Zweedse koninklijke familie viert nationale feestdag

De Zweedse koninklijke familie heeft zaterdag een serie foto’s gedeeld van de Nationale Feestdag die zij vrijdag vierden. De reeks is te zien op het Instagram-account van de familie.

Prinses Estelle en prins Oscar, de kinderen van de Zweedse kroonprinses Victoria, hielpen bij het klaarmaken van de paarden die een rol speelden in de viering. Ook is te zien hoe koning Carl Gustaf en koningin Victoria een vlaggenceremonie in Nybro bijwoonden. Ook bezochten zij een grote glasblazerij in Pukeberg.

Victoria en haar man Daniel woonden ondertussen in Hagaparken een concert bij waaraan zangers van de Koninklijke Zweedse Opera meededen. Ook traden er dansers van het Koninklijke Zweedse Ballet op.