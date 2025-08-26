Zweedse kroonprinses deelt beelden van bezoek aan Gamleby

De Zweedse kroonprinses Victoria en haar man Daniel hebben de 750e verjaardag van de stad Gamleby gevierd. Het paar deelt dinsdag op Instagram filmpjes waarop te zien is dat ze door de stad lopen. Het regent, maar zij hebben daardoor niet minder plezier, is op de beelden te zien.

Gamleby is een van de oudste steden van Zweden. De gemeente in de provincie Kalmar län telt een kleine 3000 inwoners. De stad is mede bekend geworden doordat de groep ABBA hier in 1975 een groot concert gaf.

De vieringen vinden verspreid over het jaar plaats.