Zweedse kroonprinses feliciteert langlaufster Andersson in Milaan

Kroonprinses Victoria en haar man prins Daniel van Zweden hebben zaterdag in Milaan hun felicitaties overgebracht aan langlaufster Ebba Andersson. De 25-jarige Zweedse behaalde zondag een gouden medaille op de 50 kilometer massastart. Op foto’s is te zien dat de kroonprinses op de tribune juicht. Andersson won eerder al goud op de 10 kilometer skiatlon en de 10 kilometer vrije stijl.

Het Zweedse koningshuis feliciteerde op Instagram eerder al de Zweedse curlers die zondag olympisch kampioen zijn geworden tijdens de finale. Ze plaatsten een foto van het team met de tekst: “Gefeliciteerd met het curlinggoud, team Hasselborg!” De vrouwen behaalden op de slotdag van de Olympische Spelen een achtste gouden medaille.

Zweden komt daarmee op de zevende plaats van de medaillespiegel. Eerder wonnen de Zweden al de mixed-doubles in het curling.