Zweedse kroonprinses Victoria en gezin bij douane op kerstavond

Kroonprinses Victoria van Zweden en haar gezin hebben zondag een bezoek gebracht aan de Zweedse douane in Stockholm. Victoria, haar man prins Daniel en hun twee kinderen, prinses Estelle en prins Oscar spraken met verschillende medewerkers die deze kerstavond moeten werken. Met het bezoek wordt aandacht besteed aan mensen die niet vrij zijn tijdens de kerstdagen.

“Een speciale fijne kerstgroet voor iedereen die dit weekend in Zweden werkt!”, is in een bericht van het hof op Instagram te lezen. Daarbij worden foto’s van de ontmoeting gedeeld, waaronder een groepsfoto van alle medewerkers en het gezin samen.

“Tijdens het bezoek bracht de kroonprinses haar wensen voor een vrolijk kerstfeest en een gelukkig nieuwjaar over aan het Zweedse douanepersoneel dat tijdens de kerstdagen en de komende feestdagen aan het werk is.”