Zweedse Polar Music Prize dit jaar niet uitgereikt

De Zweedse muziekprijs Polar Music Prize wordt dit jaar niet uitgereikt. Het bestuur pauzeert het evenement om “een strategie voor de toekomst” te ontwikkelen, meldt omroep SVT.

De Polar Music Prize wordt elk jaar uitgereikt in de categorieën populaire en klassieke muziek. Bij de ceremonie zijn traditiegetrouw veel leden van het Zweedse koningshuis aanwezig. Koning Carl Gustaf overhandigde de laatste jaren prijzen aan onder anderen Queen, Nile Rodgers en Iggy Pop.

Tegelijk met het nieuws over de toekomst stapt ook directeur Marie Ledin op. Zij is de dochter van Stig Anderson, initiator van de prijs en bekend geworden als de manager van ABBA. “Ik zal mijn operationele rol neerleggen, hoewel mijn betrokkenheid en die van de rest van de familie bij de Polar Music Prize natuurlijk blijft bestaan”, aldus Ledin.

SVT meldt verder dat vorig jaar bekend werd dat tv-zender TV4, die een groot deel van het Polar Music Prize Gala financierde, daarmee zou stoppen.