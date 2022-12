Zweedse prinses Birgitta ondanks tranen blij met documentaire

De Zweedse prinses Birgitta had liever niet meegedaan aan een documentaire voor de publieke omroep SVT, maar is wel blij met het resultaat. Dat vertelt ze aan de krant Expressen. “Ik heb me laten overhalen”, zegt ze.

In het programma Sessan, dat op eerste kerstdag werd uitgezonden, bezocht documentairemaker Jens Lind de 85-jarige royal in Spanje. Samen met hem bekeek ze archiefbeelden van de koninklijke familie en vertelde ze over haar leven.

Vooral de archiefbeelden raakten Birgitta. In de documentaire is te zien dat de prinses haar tranen niet kon bedwingen toen ze beelden van haar overleden vader zag. Ze vraagt Lind zelfs om even te stoppen met filmen. Het raakte haar vooral dat ze de stem van haar vader hoorde. Prins Gustaf Adolf overleed bij een vliegtuigongeluk toen ze 10 jaar oud was. Hij liet vier dochters en een zoon, de latere koning Carl Gustaf, achter. “Ja, er was af en toe een traan en een lach”, zegt ze. “Ik was ontroerd door het zien van de oude beelden van onze familie.”

Hoewel ze liever niet had meegedaan aan Sessan, vindt Birgitta het eindresultaat wel mooi geworden. Ze zegt fan te zijn van Lind en vindt dat hij een mooi portret van haar heeft gemaakt. “Hij heeft me gefilmd zoals ik ben. Er werd niets van tevoren afgesproken en alles gebeurde spontaan.”