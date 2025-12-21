Zweedse prinses Estelle en prins Oscar bereiden kerstgerechten

Prinses Estelle en haar broertje prins Oscar hebben in de keuken van het paleis kerstgerechten bereid. Op Instagram deelt het Zweedse hof beelden van de kokende kinderen van kroonprinses Victoria en prins Daniel.

Broer en zus bereidden onder meer Zweedse gehaktballetjes, worstjes, kerstpap en toffee. Op de beelden is te zien hoe Oscar onder meer worstjes inknipt en ze in de pan doet, en hoe Estelle gehaktballetjes omdraait. Ook hondje Rio, getooid met een rode strik, mocht even in de keuken komen snuffelen.

Toen alles klaar was, zetten de prinses en de prins de gerechten op een gedekte tafel. Oscar stak de vierde adventskaars aan en wenste met zijn zus en Rio de Zweedse volgers fijne feestdagen.