De Zweedse prinses Estelle is zondag 13 jaar geworden. Ter ere hiervan deelt het paleis een nieuwe foto van de dochter van kroonprinses Victoria en prins Daniel.

De foto van de jarige prinses werd gemaakt in het Koninklijk Paleis. Fotografe Kate Gabor maakte in 2012 ook de eerste foto van Estelle toen zij net was geboren, deelt het hof.

Estelle is na haar moeder de tweede in lijn voor de troonopvolging van Zweden. De prinses viert haar verjaardag zondag in besloten kring met haar familie.