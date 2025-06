Zweedse prinses Ines gedoopt in kapel van paleis in Drottningholm

De Zweedse prinses Ines is vrijdag gedoopt. De plechtigheid vond plaats in de kapel van het paleis in Drottningholm, even buiten Stockholm. Ines werd in februari geboren en is de dochter van prins Carl Philip en prinses Sofia, die vrijdag ook hun 10-jarig huwelijk vieren.

Tijdens de doopdienst werden enkele liederen gezongen, waaronder Till mitt sista andetag (Tot mijn laatste adem) van prinses Sofia zelf. De broers van Ines, de prinsen Alexander, Gabriel en Julian, hielpen door het doopwater in het doopvont te gieten.

Bij de dienst waren onder anderen koning Carl Gustaf en koningin Silvia, kroonprinses Victoria en haar man prins Daniel met hun kinderen en prinses Madeleine en haar partner Christopher O’Neill en hun kinderen aanwezig. Ook de premier van Zweden, Ulf Kristersson, en zijn vrouw waren uitgenodigd.

Na de doopdienst verzorgden koning Carl Gustaf en koningin Silvia een receptie voor de genodigden. Na de receptie volgde een besloten lunch voor de koninklijke familie, de familie van Sofia en de peetouders. Prinses Estelle, de dochter van Carl Philips oudere zus Victoria, is een van de peettantes van Ines.