Zweedse prinses Madeleine staat stil bij schietpartij Örebro

Prinses Madeleine van Zweden staat woensdag stil bij de slachtoffers van de dodelijke schietpartij in een school in de Zweedse plaats Örebro. “Ik stuur al mijn warme gedachten naar de getroffenen en hun families in Örebro”, schreef het jongste kind van koning Carl Gustaf en koningin Silvia in een bericht op Instagram.

“Mijn gedachten gaan ook uit naar leerlingen in heel Zweden die vandaag angst en bezorgdheid voelen na deze verschrikkelijke gebeurtenis”, aldus Madeleine. Bij de schietpartij kwamen zeker elf mensen om het leven, onder wie de vermoedelijke dader. Daarnaast raakten nog mensen gewond.

Het Zweedse koningspaar is woensdag afgereisd naar Örebro om de slachtoffers van de schietpartij te eren. Carl Gustaf zei bij een herdenkingsplaat die is opgericht “ontzet en geschokt” te zijn.