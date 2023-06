Zweedse prinses Madeleine stelt verhuizing uit

Prinses Madeleine van Zweden verhuist deze zomer toch niet terug naar haar vaderland. Een woordvoerder van het hof laat aan de Zweedse krant Expressen weten dat de prinses en haar gezin, die in Florida wonen, de verhuizing hebben uitgesteld tot 2024.

In maart werd bekend dat Madeleine, haar Brits-Amerikaanse man Christopher en hun drie kinderen in Stockholm zouden gaan wonen. De verhuizing is uitgesteld omdat het gezin de afgelopen maanden niet genoeg tijd heeft gehad om bezig te zijn met “alles wat daarbij komt kijken”, legt de woordvoerder uit.

Het gezin woont vijf jaar in Florida. Madeleine en haar man hebben eerder al in Stockholm, New York en Londen gewoond. De prinses is het jongste kind van koning Carl Gustaf en koningin Silvia. Ze heeft een oudere zus, kroonprinses Victoria, en een broer, prins Carl Philip.