Zweedse royals organiseren diner voor Nobelprijswinnaars

De Zweedse koning Carl Gustaf en zijn familieleden hebben donderdagavond gedineerd met de winnaars van de Nobelprijzen. Het banket vond plaats in het koninklijk paleis in Stockholm.

Naast het koningspaar waren ook kroonprinses Victoria en prins Daniel bij het diner aanwezig, evenals prins Carl Philip en prinses Madeleine. Op beelden van het Zweedse hof is te zien hoe de koninklijke familie de genodigden de hand schudt en aanschuift voor het diner.

Carl Gustaf reikte de Nobelprijzen eerder deze week uit in onder meer de categorieën Natuurkunde, Geneeskunde en Literatuur. Na de uitreiking werd eveneens een diner gehouden.