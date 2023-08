Zweedse voetbalsters geëerd op koninklijk paleis

De Zweedse voetbalvrouwen zijn maandag geëerd op het koninklijk paleis in Stockholm. De voetbalsters werden daar onthaald door kroonprinses Victoria, haar kinderen prinses Estelle en prins Oscar, en prins Carl Philip.

Tijdens de receptie hield Victoria een toespraak voor het Zweedse team, dat tijdens het WK in Australië en Nieuw-Zeeland als derde eindigde. Op foto’s die het Zweedse hof op sociale media deelde is te zien dat prins Oscar een Zweeds voetbaltenue draagt. Het Zweedse team keek zelf ook terug op het bezoek. “Bedankt dat we op het kasteel op bezoek mochten komen”, schreef het team op Instagram.

Zweden verloor in de halve finale met 2-1 van de uiteindelijke wereldkampioen Spanje. Het Zweedse team won de strijd om de derde plaats met 2-0 van gastland Australië.