Zwitserse president Viola Amherd op audiëntie bij koning Harald

De Zwitserse bondspresident Viola Amherd is donderdag op audiëntie gegaan bij de Noorse koning Harald. De ontmoeting vond plaats in het kasteel in Oslo, een van de residenties van het Noorse hof.

Op foto’s is te zien hoe Amherd en Harald samen poseren. De 86-jarige Harald is kortgeleden weer begonnen met werken nadat hij het een aantal dagen rustig aan moest doen door een luchtweginfectie. Zo bezocht Harald maandag een evenement van de Oslo Military Society.

Vorige week meldde de koning zich ziek. Zijn zoon, kroonprins Haakon, nam een aantal taken van hem over.