Albanese kroonprins ziet huwelijk stranden

Het huwelijk tussen de Albanese kroonprins Leka en kroonprinses Elia is voorbij. De twee gaan “met wederzijds goedvinden” na ruim zeven jaar scheiden, is maandag bekendgemaakt.

Leka, wiens grootvader koning Zog van 1928 tot aan de Italiaanse bezetting van zijn land in 1939 de eerste en laatste koning van Albanië was, trouwde in oktober 2016 met Elia. Vier jaar later verwelkomden ze hun eerste en enige kind, prinses Geraldine.

Het koningshuis van Albanië heeft sinds 1939 geen officiële functie meer. Als de monarchie nog bestaan had, was Leka inmiddels koning geweest. Zijn vader Leka I stierf in 2011.