Dienst in kathedraal voor Griekse koning Constantijn afgelopen

De dienst voor de Griekse koning Constantijn in Athene is afgelopen. Op de livestream van de bijeenkomst was te zien hoe de internationale royals de Grote Metropolitaan, de kathedraal van het aartsbisdom Athene, verlieten.

Op de trappen voor de kathedraal spraken de aanwezigen nog even na met elkaar. Prinses Beatrix werd met drie zoenen hartelijk begroet door Benedikte, de zus van de Deense koningin Margrethe.

Onder anderen koning Willem-Alexander, koningin Máxima en prinses Beatrix waren aanwezig bij de uitvaart. Die moeten vrijwel direct weer terug naar Nederland, want dinsdag staan de traditionele nieuwjaarsontvangsten op de planning.

Constantijn, de laatste koning van Griekenland, overleed dinsdag op 82-jarige leeftijd. Na de dienst wordt hij begraven op Tatoi, een voormalig landgoed van de Griekse koninklijke familie ten noorden van Athene.