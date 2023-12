Emir Qatar en Biden bespreken permanent staakt-het-vuren Gaza

De emir van Qatar, sjeik Tamim bin Hamad al-Thani, heeft het dinsdagavond in een telefoongesprek met de Amerikaanse president Joe Biden onder meer gehad over een mogelijk permanent staakt-het-vuren van de oorlog tussen Israël en Hamas. Net zoals tijdens de enkele weken geleden bereikte gevechtspauze, waarbij onderling ook gijzelaars en gevangenen werden uitgeruild, werpt Qatar zich ook nu op als bemiddelaar.

Met Biden besprak de emir verder ook de situatie op de Westelijke Jordaanoever, meldt staatspersbureau QNA. Daar hebben Palestijnen sinds het uitbreken van de oorlog op 7 oktober in nog grotere mate te maken met geweld, gepleegd door extremistische Israëlische kolonisten, aldus QNA.

Het nog altijd voortduren van de oorlog, in grote delen van de Gazastrook, heeft onder meer tot gevolg dat het voor hulporganisaties heel moeilijk is om (nood)hulp te bieden. Dinsdag meldde het Palestijnse gezondheidsministerie dat het dodental inmiddels is opgelopen tot bijna 21.000. Ook zouden er zeker 55.000 gewonden zijn gevallen.