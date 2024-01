Emir Qatar: onze religieuze plicht om mensen in nood te helpen

De emir van Qatar, sjeik Tamim bin Hamad al-Thani, heeft zondag tijdens een bijeenkomst met leden van de centrale gemeenteraad ook over het buitenlandbeleid van zijn land gesproken. De 43-jarige leider had het volgens Qatarese media onder meer over “de humanitaire en religieuze” plicht die zijn land heeft om mensen in nood, onder wie de Palestijnen in de Gazastrook, bij te staan.

De oorlog tussen Israël en Hamas noemt hij “een principekwestie”. “Nu ligt onze focus op de kwestie Palestina en wat daar gebeurt. Dit is een principekwestie, zonder goed of fout, omdat het erom gaat dat je aan de kant van de onderdrukten staat”.

“We zijn altijd oprecht in onze rol”, vervolgde de emir. “We zijn voorstanders van vrede en willen vrede, maar er is een grens die niet overschreden mag worden. Namelijk het doden en verdrijven van Palestijnen, dat is voor ons onacceptabel.”

Sinds het begin van de oorlog op 7 oktober, maar ook tijdens conflicten in het verleden, heeft Qatar zich geregeld opgeworpen als bemiddelaar. Ook ondersteunt het land het mogelijk maken van humanitaire hulp voor de Gazastrook. Na de oorlog van 2021, die elf dagen duurde en waarbij 256 Palestijnen omkwamen, zegde de oliestaat 500 miljoen dollar (ruim 456 miljoen euro) toe voor de wederopbouw van Gaza.