Japanse prinses Aiko is 18 jaar geworden

Prinses Aiko, het enige kind van de Japanse keizer Naruhito en keizerin Masako, is zondag 18 jaar geworden. Ze is momenteel bezig met haar laatste jaar op de middelbare school en gaat in het voorjaar naar de universiteit.

Aiko is voor het publiek tot dusver zo goed als onzichtbaar. Ze was eerder dit jaar bijvoorbeeld niet welkom bij de abdicatie van haar opa keizer Akihito en de daaropvolgende troonsbestijging van haar vader Naruhito.

De prinses komt ook niet voor in de lijn van troonopvolging omdat alleen mannen op de Chrysantentroon kunnen komen. Daardoor kent Japan sinds de troonswisseling nog maar drie mogelijke opvolgers: kroonprins Akishino (54), zijn zoontje Hisahito (13) en prins Hitachi (84), de broer van de in april afgetreden keizer Akihito. De keizerlijke familie bestaat verder alleen uit vrouwen.

Volgens recente opiniepeilingen is bijna 82 procent van de bevolking voorstander van een koerswijziging die inhoudt dat ook vrouwen op de troon kunnen komen. In dat geval zou Aiko opeens de rol van kroonprinses innemen.