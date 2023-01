Koning en kroonprins Jordanië bezoeken lokaal restaurant in Petra

Koning Abdullah en kroonprins Al Hussein van Jordanië hebben zondag een bezoek gebracht aan een speciaal restaurant in Petra. Het Jordaanse hof deelde online een foto van het bezoek aan Petra Kitchen. Te zien is hoe de koning en zijn zoon uitleg krijgen over de werkwijze van het restaurant.

In Petra Kitchen krijgen gasten de kans om samen met professionele chef-koks traditionele Jordaanse gerechten te maken. Het gaat dan onder meer om lokale soepen en baba ganoush, een soort dip van aubergines die boven houtskool geroosterd zijn.

Petra Kitchen speelt een ook sociale rol in de regio. Het restaurant biedt mensen die het moeilijk hebben, namelijk restanten aan. Iedere dag worden verse ingrediënten ingekocht en door ongebruikte waren weg te geven wordt er geen eten verspild.