Koning Mohammed praat met premier Spanje over organisatie WK 2030

De Marokkaanse koning Mohammed heeft het woensdag met de Spaanse premier Pedro Sánchez gehad over onder meer de organisatie van het WK voetbal in 2030. De 60-jarige vorst ontving Sánchez in het koninklijk paleis in hoofdstad Rabat, meldt staatspersbureau MAP. In oktober maakte wereldvoetbalbond FIFA bekend dat beide landen, samen met het andere gastland Portugal, het toernooi gaan organiseren.

Sánchez bezocht Marokko ook om het te hebben over de samenwerking tussen beide landen. Na een periode waarin de betrekkingen bekoeld waren geraakt, en de grenzen ook voor een langere tijd gesloten waren, werd in 2022 overeenstemming bereikt over een hernieuwde samenwerking.

Dat omvatte onder meer het autonomieplan van Marokko voor de Westelijke Sahara, een van de twistpunten waarop het diplomatieke verkeer in 2021 gestopt werd. Het gebied was tot 1975 nog een kolonie van Spanje en werd in dat jaar ingelijfd door Marokko. Daarvan is sindsdien nooit de volledige soevereiniteit erkend aan het Noord-Afrikaanse land.